Especial: Marisas de costas voltadas? As concorrentes esclarecem tudo

No Especial do Secret Story 9, Cristina Ferreira confrontou as duas Marisas com imagens que mostravam momentos tensos entre ambas e Pedro Jorge. Marisa Susana confessou achar estranho o facto de Marisa conversar com Pedro “como se nada fosse”, mesmo após os últimos acontecimentos. Marisa explicou que tende a perdoar mais depressa, sobretudo por causa dos familiares, e justificou que prefere transmitir a ideia de que está tudo bem, apesar das dificuldades.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País