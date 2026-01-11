VÍDEO SEGUINTE
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Pedro e Marisa estiveram com os dois filhos no Em Família deste sábado, dia 10 de janeiro de 2026. E mostraram algumas das fotografias mais privadas da família. Veja o vídeo. 

  • Ontem às 19:03
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória
05:28

19:14 Ontem
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo
04:24

19:08 Ontem
Reviravolta inesperada! Leandro já ligou a Pedro após vitória do Secret Story 9
01:49

12:14 10 jan
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
02:16

09:23 9 jan
Bernardo Sousa é surpreendido por Bruna Gomes com um presente inusitado. Descubra o detalhe hilariante
00:36

15:10 8 jan
Vânia Sá mostra a realidade do processo do parto
07:47

13:03 8 jan
Mais Vistos

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

Ontem às 18:14
De semblante fechado e de olhar vazio: este ex-concorrente carregou o caixão de Maycon Douglas

Ontem às 19:02
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

7 jan, 18:48
Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

10 jan, 18:04
Notícias

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Há 2h e 22min
Quem diria? Pedro mostra encontro muito cúmplice com um dos seus maiores rivais do Secret Story 9

Há 3h e 20min
O pedido de namoro de Pedro a Marisa não podia ter sido mais original. E há um vídeo que o comprova

Há 3h e 45min
Tesourinho! Cláudio Ramos mostra foto nunca antes vista do primeiro encontro com Cristina Ferreira

Ontem às 19:44
Liliana e Fábio eternizam relação com tatuagem conjunta: e há uma mensagem subliminar que não passou despercebida

Ontem às 19:08
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

23 dez 2025, 11:25
O pedido de namoro de Pedro a Marisa não podia ter sido mais original. E há um vídeo que o comprova

Há 3h e 45min
Tesourinho! Cláudio Ramos mostra foto nunca antes vista do primeiro encontro com Cristina Ferreira

Ontem às 19:44
Liliana e Fábio eternizam relação com tatuagem conjunta: e há uma mensagem subliminar que não passou despercebida

Ontem às 19:08
De semblante fechado e de olhar vazio: este ex-concorrente carregou o caixão de Maycon Douglas

Ontem às 19:02
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

Ontem às 18:14
Maria Botelho Moniz recebe ovação em direto: Veja a reação emocionante do estúdio
01:07

Há 3h e 36min
Só rir! Perdido nos seus pensamentos, Filipe Delgado faz expressões hilariantes e torna-se viral
02:58

10 jan, 23:22
O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

8 jan, 21:51
Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

8 jan, 21:22
Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

8 jan, 19:24
Em pleno safari, Cristina Ferreira faz declaração de amor inusitada a João Monteiro: "Amo o espelho"

Ontem às 20:18
"Não nos faz menos mães por causa disso!": dias após ser mãe, Ana Soares desabafa sobre importante escolha!

Ontem às 09:20
Durante viagem com Cristina Ferreira, João Monteiro assume "medo": veja a foto inédita!

Ontem às 08:28
Revelada imagem do filho mais novo de Sandrina Pratas: "Que lindo!"

10 jan, 21:25
No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

10 jan, 16:31
