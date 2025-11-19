«Está a causar-me traumas (...) eu não me meto com mais ninguém»: Em lágrimas, Marisa desaba em frente ao marido

No Extra do Secret Story 9, vemos em direto mais um conflito entre Marisa e Pedro Jorge ainda sobre o tema dos ciúmes. Marisa terá ficado chateada com o marido após este eleger Liliana como sub-chefe das limpezas. Indignada e frágil emocionalmente, Marisa desaba em lágrimas ao lado do marido.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
