«Está a causar-me traumas (...) eu não me meto com mais ninguém»: Em lágrimas, Marisa desaba em frente ao marido

No Extra do Secret Story 9, vemos em direto mais um conflito entre Marisa e Pedro Jorge ainda sobre o tema dos ciúmes. Marisa terá ficado chateada com o marido após este eleger Liliana como sub-chefe das limpezas. Indignada e frágil emocionalmente, Marisa desaba em lágrimas ao lado do marido.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!