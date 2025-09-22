Ao Minuto

15:02
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa - Big Brother
06:28

15:00
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa - Big Brother
06:28

14:49
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9 - Big Brother

14:45
«A mim magoou-me essa palavra do...»: Leandro é frontal com Vera - Big Brother
02:46

13:14
Missão em prática: Mariana empenhada em convencer as colegas que a soja vem dos excrementos da vaca - Big Brother
02:06

12:57
Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança» - Big Brother

12:34
«Está a entrar na toca errada (...) doninhas fedorentas que cavem o seu próprio buraco»: Vera 'passa-se' com concorrente - Big Brother
02:09

12:18
«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio - Big Brother
02:14

11:58
"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana - Big Brother
01:10

11:55
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente - Big Brother

11:46
«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente - Big Brother
01:02

11:35
Uma semana depois da estreia, Bruno Miguel aponta o possível vencedor do «Secret Story 9» - Big Brother
01:43

11:32
Bruno Miguel sobre a proximidade de Fábio e Liliana: «No lugar do Fábio, nunca teria a abordagem que ele está a ter» - Big Brother
06:34

11:31
Bruno Miguel comenta a polémica em torno de Liliana e Fábio: «Não ia gostar de estar a ver as imagens» - Big Brother
06:33

11:22
Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo - Big Brother

11:20
Após sair do «Secret Story 9», Bruno Miguel revela plano inesperado: «Não vejo outra solução…» - Big Brother
01:02

11:06
Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados - Big Brother
04:38

11:04
Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir? - Big Brother
01:01

10:52
Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre - Big Brother

10:49
«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio? - Big Brother
04:05

10:36
«Ninguém nesta casa vai chamar-me galdéria»: Liliana 'passada' com concorrente após acusações - Big Brother
03:38

10:34
Gonçalo Quinaz sobre frase polémica de Fábio: «Eu fico parvo a ouvir um rapaz desta idade a dizer…» - Big Brother
08:13

10:29
Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral - Big Brother
00:51

10:24
Após o fim da gala, concorrentes ficam de boca aberta com esta frase de Fábio - Big Brother
02:20

10:23
Frustrada e em lágrimas, Liliana levanta-se na direção de Marisa Susana e concorrentes veem-se obrigados a intervir - Big Brother
02:20

No Secret Story 9, Vera está "passada" com concorrente pois diz que esta está a tentar arranjar protagonismo "à sua pala" e que não vai deixar isso acontecer. O nome de Liliana também é envolvido na conversa. 

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.  

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo. 

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa
06:28

Há 32 min
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa
06:28

Há 34 min
«A mim magoou-me essa palavra do...»: Leandro é frontal com Vera
02:46

Há 49 min
Missão em prática: Mariana empenhada em convencer as colegas que a soja vem dos excrementos da vaca
02:06

Há 2h e 20min
«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio
02:14

Há 3h e 16min
"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana
01:10

Há 3h e 36min
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Ontem às 22:23
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

Há 3h e 39min
Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

Hoje às 10:52
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

Hoje às 00:34
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Há 45 min
Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Há 2h e 36min
Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Há 2h e 50min
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

Há 3h e 39min
Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

Hoje às 11:22
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Ontem às 23:46
Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»
01:44

Ontem às 23:27
Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos
02:56

Ontem às 22:40
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
00:49

Ontem às 18:28
Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial
03:11

20 set, 21:45
Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Há 2h e 50min
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Hoje às 10:12
20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

Hoje às 09:55
Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Ontem às 23:06
Bárbara Parada partilha fotos ousadas e declara-se a Francisco Monteiro

Ontem às 20:08
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Hoje às 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Ontem às 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Ontem às 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

19 set, 19:16
Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Há 3h e 11min
Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Hoje às 10:48
Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Hoje às 10:21
Foi dia de casamento para Afonso Leitão!

Ontem às 17:20
Em biquíni vermelho e num destino tropical, Bárbara Parada aquece a temperatura... com homem especial!

Ontem às 15:17
