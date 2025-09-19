«Está a meter-me nojo, é perigosa»: Marisa Susana é insultada e não esconde a emoção

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a dizer aquilo que pensam uns dos outros nesta primeira semana. No ecrã, apareceram frases polémicas. A primeira foi sobre Marisa Susana: «Está a meter-me um nojo, ela é mesmo assim, é perigosa». A concorrente reagiu.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
