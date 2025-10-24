«Está a passar pelos pingos da chuva»: Inês acredita que Marisa devia abandonar a casa

No Secret Story 9, Bruno revelou que, se pudesse trocar de lugar com alguém para ficar nomeado, essa pessoa seria Ana Cristina. Entre os nomeados, o concorrente admitiu que acha que a disputa está muito renhida, mas mesmo assim fez a sua escolha.
Já Inês afirmou que, caso pudesse, trocaria de posição com Marisa, justificando que a concorrente não tem jogo e, por isso, nada a prende na casa.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
