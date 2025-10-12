«Está a usar ou não a Liliana para chegar ao Fábio?»: Veja a resposta surpreendente de Pedro

Na Gala do Secret Story 9, Liliana e Pedro vão para o "Círculo de Fogo" e são confrontados com questões. Cristina Ferreira pergunta a Liliana se acha que Pedro está interessado em si, e esta responde. Depois, Pedro é questionado sobre se está ou não a usar Liliana para "provocar" Fábio. Veja a resposta surpreendente do concorrente!

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!