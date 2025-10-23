Já chegámos ao whatsapp!
«Está ao lado de pessoas que me tratam mal, que me julgam...»: Liliana em lágrimas por causa de Fábio

No Secret Story 9, rodeada dos aliados Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana, Liliana acaba em lágrimas. A concorrente está desolada, triste, nomeadamente pelo facto de Fábio estar próximo dos outros concorrentes, que segundo ela, "lhe tratam mal, julgam, criticam". 

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

  • Secret Story
  • Há 3h e 38min
17:03
16:43
16:39
16:22
16:20
16:05
Hoje às 10:25
Hoje às 10:22
Hoje às 12:18
Hoje às 12:19
Hoje às 10:24
Há 51 min
Há 1h e 5min
Há 1h e 38min
Há 1h e 53min
Há 2h e 17min
Há 55 min
Hoje às 08:50
17 out, 00:18
17 out, 00:10
16 out, 18:31
Há 51 min
Há 1h e 5min
Há 1h e 53min
Há 2h e 48min
Há 2h e 58min
17 out, 12:23
17 out, 12:13
17 out, 01:21
16 out, 22:10
14 out, 18:50
Ontem às 16:29
Ontem às 09:43
21 out, 15:25
21 out, 12:58
21 out, 09:38
