«Está aqui para tirar o pior da pessoas»: Joana e Liliana 'partem ao ataque' a mulher da casa

Na Gala do Secret Story 9, Joana e Liliana "partem ao ataque" a Marisa Susana. Após os concorrentes tomarem partidos em relação aos concorrentes que estiveram a debater no "Círculo do Fogo", Bruno Simão abre um envelope... no qual recebe uma vantagem, mas é Rui quem decide quem fica com essa mesma vantagem, e não será Bruno Simão. Veja tudo.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!