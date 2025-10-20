«Esta autoridade dela a falar... eu não gosto!»: Marisa Susana grita na cara de Raquel

No Última Hora do Secret Story 9, A Voz dá início à Cadeira Quente e relembra que Marisa acusou Raquel de “ter duas caras”. A concorrente justifica que Raquel se faz de boazinha, mas depois vira “um monstro” dando alguns exemplos. Raquel confirma que não gosta da Marisa Susana e que a concorrente lhe é indiferente. As duas desentendem-se e Marisa Susana atira que não gosta da forma autoritária como Raquel fala nem da raiva que traz consigo.
Fique a par de tudo o que aconteceu:
Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.
Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»