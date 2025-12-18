«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro

No Secret Story 9, durante a atividade das perguntas, Liliana questiona Pedro se a relação entre Marisa e Leandro o incomoda. O concorrente admite que, a nível de jogo, a proximidade da colega lhe faz confusão por considerar que está a favorecer o amigo. Marisa discorda e garante que uma boa amizade não significa oferecer a vitória. Quando afirma que o primeiro lugar “já está destinado”, Liliana e Pedro exaltam-se, dando origem a mais um bate-boca intenso. Veja o momento.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.