Está desvendada a estratégia de Dylan?: «Descartou-o e agora segue para a Final com...»

No Diário do Secret Story 9, Após o Especial, a má-língua instala-se. No quarto, Liliana e Fábio criticam o atrito entre Bruno e Dylan. Liliana acredita que Bruno tem ciúmes da relação do Dylan e da Inês e, no confessionário, insinua que Bruno poderá estar interessado na Inês. A discussão entre Liliana e Pedro também é comentada pelo grupo do Dylan. Bruno defende o lado do Pedro, já Dylan diz que Fábio fez figura de “bacoco” porque, ao contrário daquilo que tenta mostrar, não mete medo a ninguém.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

