Esta é a estratégia infalível do casal para esconder o segredo de Marisa

No Secret Story 9, Marisa e Pedro continuam a arranjar estratégias para esconder o segredo da concorrente. O facto de ainda não dormirem juntos e nem trocarem carinhos à frente dos colegas está a confundir os restantes concorrentes da casa. Recorde-se que apenas o segredo de Pedro foi revelado, o segredo de Marisa continua por revelar: «O meu marido está na casa».
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14