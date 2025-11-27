«Está meio perdidinho»: Liliana acusa Dylan de mudar completamente por causa de Inês

No Secret Story 9, durante uma dinâmica, os concorrentes tiveram de atribuir um objeto a Dylan. Liliana atribuiu o GPS a Dylan, e chega mesmo a acusar o colega de ter mudado o comportamento, desde que se juntou à Inês. A concorrente diz que Dylan se encontra ‘perdidinho no jogo’.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

