«Está muito perto de lá chegar»: Dylan admite que Marisa se aproxima do seu segredo

No Secret Story 9, Ana Cristina e Dylan envolveram-se numa conversa cheia de especulações, trocando suposições sobre os segredos dos colegas. Entre risos, hesitações e teorias, os dois exploraram diferentes possibilidades, deixando o ambiente da casa ainda mais tenso e curioso. Num momento de honestidade, Dylan admitiu que Marisa está cada vez mais perto de descobrir o seu segredo. Veja tudo o que foi dito neste momento de estratégia e confidências.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

