Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana

No Secret Story 9, Fábio e Liliana entram em clima de flirt e falam do futuro fora da casa, quando estiverem no carro: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor». Em clima de provocação, Fábio faz 'festinhas' à concorrente.
