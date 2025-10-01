Já chegámos ao whatsapp!
Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana

No Secret Story 9, Fábio e Liliana entram em clima de flirt e falam do futuro fora da casa, quando estiverem no carro: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor». Em clima de provocação, Fábio faz 'festinhas' à concorrente.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Há 3h e 39min
