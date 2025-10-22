«Está sempre embrulhado na manta com a Liliana»: Bruna ataca Fábio

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu durante o almoço. Bruna não poupou Fábio e lançou-lhe uma provocação direta, questionando se o colega ainda tem relevância no jogo, mesmo depois de o seu segredo ter sido revelado. A concorrente aproveitou ainda o momento para chamar a atenção de Fábio pela forma como tem gerido a sua relação com Liliana dentro da casa.

