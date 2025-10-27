Estala a tensão entre Ana Cristina e Pedro, Liliana 'mete-se' e é acusada de estar com 'ciúmes'

No Secret Story 9, na dinâmica da Cadeira Quente, a "confusão" instala-se entre Pedro Jorge e Ana Cristina. A certo ponto, Liliana mete-se no assunto e acusam-na de esta "estar com ciúmes". Ana Cristina reitera que tem um "carinho especial" pelo concorrente desde o início do programa e a casa reage.

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

