Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Estala o verniz entre Bruna e Leandro: «O que te vai fazer cair é...!»

No Última Hora do Secret Story 9, Leandro conversa com Marisa, falando da sua estratégia de jogo. Ana Cristina interrompe, dizendo que não é tudo sobre ele e os ânimos exaltam-se. Bruno considera que Marisa é ingénua e não vê quem é Leandro. Irritada, Bruna intervém dizendo que Leandro devia ter vergonha das suas ações, já que quis salvar Pedro de ir a nomeações, depois de ter humilhado Marisa.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 44 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A escaldar: Marisa e Pedro confessam "pensamentos picantes" sobre cada um
01:53

A escaldar: Marisa e Pedro confessam "pensamentos picantes" sobre cada um

20:08
Após terminar o namoro, Inês acaba em lágrimas nos braços de concorrente. Já no quarto, a 'má-língua' não para
04:24

Após terminar o namoro, Inês acaba em lágrimas nos braços de concorrente. Já no quarto, a 'má-língua' não para

20:04
A acontecer: Concorrentes falam mal sobre Marisa nas costas e Dylan surpreende
04:27

A acontecer: Concorrentes falam mal sobre Marisa nas costas e Dylan surpreende

19:52
Inês acha estar cada vez mais próxima de novo segredo
01:35

Inês acha estar cada vez mais próxima de novo segredo

19:49
A viagem a Las Vegas que está a dar que falar: Inês está a interessar-se por Dylan por causa de... dinheiro?
02:07

A viagem a Las Vegas que está a dar que falar: Inês está a interessar-se por Dylan por causa de... dinheiro?

19:38
Vera não esquece as palavras de Inês sobre Dylan e afirma: «Já havia ali um interesse dela por ele»
01:19

Vera não esquece as palavras de Inês sobre Dylan e afirma: «Já havia ali um interesse dela por ele»

19:20
Mais Vídeos

Mais Vistos

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Há 2h e 21min
Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos
02:34

Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos

Hoje às 13:35
As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

21 out, 15:27
Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio
01:13

Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio

Hoje às 14:59
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Ver Mais

Notícias

Uma transformação impressionante: Mais magra, Noélia Pereira dá que falar com um novo vídeo

Uma transformação impressionante: Mais magra, Noélia Pereira dá que falar com um novo vídeo

Há 29 min
Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Há 56 min
Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Há 1h e 14min
Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Há 2h e 21min
Jéssica Galhofas regressa em força, mostra mudança radical e não poupa críticas

Jéssica Galhofas regressa em força, mostra mudança radical e não poupa críticas

Há 3h e 21min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

Ontem às 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

Ontem às 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

3 nov, 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

2 nov, 22:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Uma transformação impressionante: Mais magra, Noélia Pereira dá que falar com um novo vídeo

Uma transformação impressionante: Mais magra, Noélia Pereira dá que falar com um novo vídeo

Há 29 min
Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Há 56 min
Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Há 1h e 14min
Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Há 2h e 21min
Antes e depois de António Leal e Silva: veja a transformação radical depois das plásticas

Antes e depois de António Leal e Silva: veja a transformação radical depois das plásticas

Há 3h e 12min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

2 nov, 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Há 1h e 49min
Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Há 3h e 12min
Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Há 3h e 18min
Bomba: Zé, ex-noivo de Liliana, visto em "passeio na praia" com... Jéssica Galhofas!

Bomba: Zé, ex-noivo de Liliana, visto em "passeio na praia" com... Jéssica Galhofas!

Hoje às 15:44
"Namoraste com ela?": João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

"Namoraste com ela?": João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

Hoje às 12:40
Ver Mais Outros Sites