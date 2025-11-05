Estala o verniz entre Bruna e Leandro: «O que te vai fazer cair é...!»

No Última Hora do Secret Story 9, Leandro conversa com Marisa, falando da sua estratégia de jogo. Ana Cristina interrompe, dizendo que não é tudo sobre ele e os ânimos exaltam-se. Bruno considera que Marisa é ingénua e não vê quem é Leandro. Irritada, Bruna intervém dizendo que Leandro devia ter vergonha das suas ações, já que quis salvar Pedro de ir a nomeações, depois de ter humilhado Marisa.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

