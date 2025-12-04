Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?»

No Secret Story 9, o impensável aconteceu. Liliana provocou Bruna ainda sobre o conflito com Marisa do dia anterior, levando a colega ao limite. Bruna explodiu como nunca tinha explodido antes, desatou a chorar e a gritar com Liliana. Ana e Inês saiem em defesa da amiga.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

