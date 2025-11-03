Estalou o verniz durante um intervalo da gala! Raquel e Pedro Jorge em discussão: «Escusas de me estar a mandar calar»

Durante a gala, Fábio e Liliana foram chamados ao confessionário e Raquel não perdeu tempo a provocar, sugerindo que Pedro também deveria ir, afirmando que “encaixavam bem os três”. A insinuação não caiu bem e Pedro reagiu de imediato, contestando a colega.

Raquel manteve a postura e voltou a acusar o concorrente de ser tóxico, ao que Pedro respondeu dizendo que a colega iria ser nomeada para “arrefecer” um bocadinho. O clima aqueceu e os dois acabaram envolvidos numa discussão acesa, com Raquel a abandonar o confronto e virar costas.

Entretanto, no exterior, Dylan reuniu-se com Inês, Ana, Ana Cristina, Bruno e Raquel, delineando um plano estratégico para as próximas nomeações.