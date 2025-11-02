Estalou o verniz! Raquel manda boca a Liliana: «Rápido só mesmo a dar um chute no c* ao teu noivo»

O clima voltou a aquecer na casa do Secret Story 9. Na Zona Betano, Liliana comenta que Raquel ficou a dormir e, do alpendre, a colega responde de imediato, afirmando que “viu o filme todo” e acusando-a de não ter capacidade de interpretação — embora garanta que não a quer fazer sentir inferior. Liliana mantém a postura e declara que é uma mulher segura, que nada a abala.

Pouco depois, Raquel pede que Liliana se aproxime para ouvir melhor, mas a ex-noiva responde: “sou uma cagona”. A provocação continua quando Raquel atira: “só consegues ser rápida para dar um chuto no c* ao teu noivo, para isso já és segura”. Liliana não deixa passar e lembra que Raquel também terminou uma relação antes de entrar na casa.

Mais um momento tenso entre concorrentes, com acusações, ironias e farpas que prometem gerar debate entre os fãs do reality show.