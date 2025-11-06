«Estamos a falar de te teres feito de vítima e tu vais buscar o meu ex»: Ana e Liliana gritam uma na cara da outra

No Secret Story 9, é a vez de Raquel ler da Folha dos Mexericos, e Ana volta a ser a concorrente visada. Desta vez, o mexerico tem a ver com o facto de Ana "falar muito e só dizer coisas sem sentido". Fábio, Ana Cristina e Raquel chegam a concordar com o mexerico e justificam. Depois, Ana e Liliana "passam-se" uma com a outra por Ana ter ido buscar a conversa de Zé, o ex-noivo de Liliana. As duas gritam uma na cara da outra.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22