«Estamos a falar de te teres feito de vítima e tu vais buscar o meu ex»: Ana e Liliana gritam uma na cara da outra

No Secret Story 9, é a vez de Raquel ler da Folha dos Mexericos, e Ana volta a ser a concorrente visada. Desta vez, o mexerico tem a ver com o facto de Ana "falar muito e só dizer coisas sem sentido". Fábio, Ana Cristina e Raquel chegam a concordar com o mexerico e justificam. Depois, Ana e Liliana "passam-se" uma com a outra por Ana ter ido buscar a conversa de Zé, o ex-noivo de Liliana. As duas gritam uma na cara da outra.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

