«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, a Voz junta todos os concorrentes na sala e explica que é preciso eleger o novo chefe de limpezas desta edição. No meio de algum caos, ficámos já a conhecer os primeiros candidatos a este posto. Os concorrentes começam a "discutir" sobre as diferenças entre "mandar", "liderar" e "organizar". O caos instala-se entre alguns concorrentes, nomedamente, Dylan, Marisa e Bruna.

Os voluntários são então: Lídia, Liliana, Bruno, Sandro e Ana.