Estará Inês com ciúmes de Vera e Dylan? «Sentes borboletas»

No Secret Story 9, o clima entre Vera e Dylan voltou a ser comentado, desta vez com Inês no centro das atenções. A concorrente mostrou sinais de possível ciúme e lançou a questão direta: «Sentes borboletas».
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
