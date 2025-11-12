«Estás a ameaçar-nos?»: Ana e Pedro Jorge reagem a aviso de concorrente

No Última Hora do Secret Story 9, Na cozinha, Leandro queixa-se por, na noite anterior, ter pedido aos colegas para não fazerem barulho, e ninguém o ter respeitado. Avisa que, quando for Ana Cristina e Pedro a quererem descansar, também não os vai respeitar. Ana Cristina e Pedro questionam se Leandro está a ameaçá-los e a concorrente frisa que é apenas um aviso. Leandro prossegue com as reclamações e Ana Cristina interrompe, perguntando o que costuma comer ao pequeno-almoço. Leandro responde e Ana Cristina revela que o seu objetivo era terminar com os seus queixumes.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!