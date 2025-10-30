Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Estás a dizer que não queres mais nada comigo»: Liliana em choque com decisão de Fábio

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana deixou a casa em verdadeiro alvoroço. O encontro, cheio de cumplicidade, risos e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e surpreendeu até a própria Liliana. Após o almoço, Fábio acabou por mostrar desconforto e disse mesmo que não queria falar mais com a concorrente.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 2h e 25min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marisa Susana responde a provocações de Dylan: «Pela conversa que estás a ter, em ti foram bem dadas»
02:54

Marisa Susana responde a provocações de Dylan: «Pela conversa que estás a ter, em ti foram bem dadas»

18:53
Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz»
04:38

Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz»

18:45
Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora»
04:07

Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora»

18:37
Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas»
01:46

Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas»

18:26
Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens
03:22

Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens

18:20
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente
03:21

Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente

18:11
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Hoje às 12:26
Novidades no ranking de Popularidade

Novidades no ranking de Popularidade

Hoje às 12:23
Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Hoje às 09:58
Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Hoje às 09:30
Liliana e Pedro Jorge dançam bem agarradinhos
04:32

Liliana e Pedro Jorge dançam bem agarradinhos

Há 2h e 47min
Ver Mais

Notícias

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Há 38 min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Há 1h e 2min
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Há 3h e 0min
Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Hoje às 14:59
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Hoje às 14:56
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Há 38 min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Há 1h e 2min
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Há 3h e 0min
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Hoje às 14:56
Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Hoje às 14:43
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Hoje às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
Ver Mais Outros Sites