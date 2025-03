«Estás mesmo apaixonado pela Joana?» Tiago Rufino provoca Bruno de Carvalho e este responde sem medos

No Diário do Secret Story - Desafio Final, Tiago, Joana e Bruno têm um lanche especial. Os três falam das consequências que Tiago deu aos colegas, em especial a Daniela, e Bruno diz que foi de génio. O lanche começa a passar no plasma da sala, e o grupo junta-se para ouvir o que é dito. No lanche falam da relação da Joana e do Bruno, e Tiago refere que quando se toca neste assunto, Bruno fica envergonhado. Joana e Tiago brincam e Bruno fica corado, a tentar desviar o assunto. Joana diz que já tirou a pinta a Bruno, e realça que ele é muito transparente.