«Estas pessoas cá dentro não têm absolutamente valor nenhum para mim»: Marisa Susana põe tudo em 'pratos limpos'

No Secret Story 9, a Voz desafia os concorrentes a sentarem-se e a fazerem questões uns aos outros. Vera lança pergunta a Marisa Susana sobre uma situação que a incomodou "profundamente". Marisa Susana coloca os pontos nos i's e é perentória: "Aqui dentro, nada me vai tocar" e vai mais longe.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país