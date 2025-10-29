«Este discurso é reles e ordinário (...) Não a vê como uma mulher digna»: Márcia Soares 'rasga' Bruno

No Extra do Secret Story 9, assistimos a um leque de imagens na íntegra das constantes provocações entre Bruno e Marisa Susana que têm dado muito que falar. Um clima de ironia tem reinado, principalmente da parte de Bruno para com Marisa Susana. Márcia Soares comenta essas mesmas imagens e não deixa nada por dizer.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

