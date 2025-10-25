Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'

No Secret Story 9, a tarde foi marcada por muita energia, ritmo e boa disposição. O primeiro grupo, composto por Rui, Pedro Jorge, Mariana, Raquel, Ana, Marisa e Marisa Susana, animou a casa ao som de “Ain’t Your Mama”, de Jennifer Lopez, contagiando os colegas com a sua performance.
O segundo grupo, formado por Liliana, Fábio, Leandro, Inês, Bruna, Bruno Simão e Dylan, seguiu a aposta na dança com “Marry You”, de Bruno Mars, mostrando toda a sua energia e sintonia. A prestação entusiasmada do segundo grupo acabou por conquistar Ana Cristina, que o coroou como vencedor da atividade.
