Este foi o momento mais difícil na casa para Pedro. E não envolve Marisa

No Secret Story 9, depois da consequência que deixou a casa em alvoroço,os concorrentes receberam um presente da Voz: um pequeno-almoço especial. No momento, os concorrentes foram convidados a contar o momento mais difícil para eles dentro da casa. Esta foi a resposta de Pedro.

A gala deste domingo foi intensa e repleta de emoções e nostalgia. Durante a emissão, foram revelados: o concorrente mais ciumento da edição e eleita a melhor missão do programa.

Leandro foi o expulso da noite, deixando a competição a apenas um passo do final. Com a sua saída, ficaram definidos os quatro finalistas desta edição: Liliana, Marisa, Pedro e Inês estão agora mais perto do que nunca de conquistar o prémio de 250 mil euros.

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:

INÊS 761 20 20 10

LILIANA 761 20 20 14

MARISA 761 20 20 16

PEDRO 761 20 20 18

