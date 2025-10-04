«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

No Secret Story 9, Liliana confessa estar com sono e Lídia não perde tempo: pede à colega para partilharem a manta e aconchega-se em ‘conchinha’. Entre gargalhadas, provoca ainda Fábio, perguntando se não se quer juntar à sesta. O concorrente responde de imediato, em tom de malícia: «Ela depois fica viciada». Assim que Fábio sai do quarto, Liliana desabafa: «Este homem vai-me deixar maluca». Lídia, atenta, lança a pergunta direta: «Porque é que tu te enganas a ti própria?». Confrontada, Liliana admite saber que não é correto e garante que pretende manter apenas uma amizade com Fábio.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

