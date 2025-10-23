«Estive às portas da morte»: Raquel 'acerta' em segredo

No Secret Story 9, Ana Cristina acerta o dilema que apareceu na casa. A concorrente teve direito a pistas para um segredo e levou com ela alguns colegas, que foram confrontados com um cenário de hospital. Raquel aponta para uma teoria e Rui para outra. Veja tudo - nenhuma das duas está errada, mas a quem pertencem estes segredos?
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.