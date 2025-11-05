«Estou chocada (...) Ela só me queria afastar do Dylan»: Vera reage à relação de Inês e do concorrente

No Última Hora do Secret Story 9, após revermos as imagens do Especial de ontem em que Cristina Ferreira confronta Inês pelo facto de esta querer terminar a sua relação cá fora, Vera comenta estes últimos acontecimentos e, nomeadamente, a aproximação de Inês a Dylan.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
