Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Cristina Ferreira lança o gráfico das percentagens, depois de já suspensas as votações, e deixa todos em choque! Marisa é a concorrente mais votada da semana (36%), ultrapassando o próprio marido, Pedro Jorge, que tem sido o favorito do público.

A noite de gala do Secret Story 9 promete voltar a prender os espectadores ao ecrã. A casa está preparada para receber o Natal e guarda uma surpresa muito especial: uma nova decoração natalícia que os concorrentes ainda não viram e que promete transformar por completo o ambiente.

Com a grande final a aproximar-se, a tensão cresce a cada semana. Hoje, além da expulsão que pode alterar o rumo do jogo, será também revelado quem é visto como o maior antagonista da casa. Um título que promete gerar debate dentro e fora da competição.

Entre o suspense das decisões, a magia da época e as surpresas reservadas pela Voz, a gala desta noite promete emoções intensas do início ao fim.

Ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito! Três concorrentes continuam em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9