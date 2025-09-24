«Eu acho que ela não aguenta e desiste»: Liliana e Vera planeiam estratégia para enervar Marisa Susana

No Secret Story, Liliana e Vera fofocam na casa de banho e o alvo foi Marisa Susana. As concorrentes planeiam «irritar» a colega para tirar reações. Liliana vai mais longe e revela que acha que Marisa Susana «não vai aguentar até ao fim». Veja tudo.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
