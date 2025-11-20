«Eu amei a reação!»: Pedro e Marisa radiantes com a tentativa de Leandro de acertar o segredo

No Secret Story 9, Marisa e Pedro voltam a trocar beijos à escondidas, depois de Leandro ter tentado acertar o segredo do casal verdadeiro. Os dois falam ainda sobre teorias e brincam com o facto de os colegas dizerem que é impossível que sejam um casal. Veja tudo.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
