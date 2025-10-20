Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Eu não ando aqui às vossas ordens»: O saco de amendoins que instalou o caos entre Leandro e a casa

No Secret Story 9, está o caos instalado na casa mais vigiada do País. E o motivo? Amendoins e o rácio da comida. O conflito dispara entre Leandro e Ana Cristina, Raquel, Rui e Bruno Simão. 

Fique a par de tudo o que aconteceu:

Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.

Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»

  • Secret Story
  • Há 1h e 26min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A maioria decide: Está eleita a nova líder das limpezas da casa
04:43

A maioria decide: Está eleita a nova líder das limpezas da casa

17:40
Marisa aposta no marido para chefe de limpezas e a amiga não contém a reação
02:10

Marisa aposta no marido para chefe de limpezas e a amiga não contém a reação

17:32
«Foste buscar a mãe dela outra vez, foste buscar a família!»: Marisa Susana entra em defesa de Liliana
02:33

«Foste buscar a mãe dela outra vez, foste buscar a família!»: Marisa Susana entra em defesa de Liliana

17:28
Marisa Susana 'não tem capacidade' para ser líder das limpezas? Rui faz 'ataque cerrado' à concorrente
02:22

Marisa Susana 'não tem capacidade' para ser líder das limpezas? Rui faz 'ataque cerrado' à concorrente

17:25
A Voz sugere nova líder de limpezas da casa e o povo reage: É um não redondo?
04:25

A Voz sugere nova líder de limpezas da casa e o povo reage: É um não redondo?

17:06
Marisa Susana retira 500 euros à rival? As caras e caretas da visada saltam à vista
02:19

Marisa Susana retira 500 euros à rival? As caras e caretas da visada saltam à vista

17:01
Mais Vídeos

Mais Vistos

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo

Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo

Há 3h e 9min
O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho»

O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho»

Há 3h e 44min
Polémica com Vera é notícia no TVI Jornal: Tudo sobre o assunto mais comentado do momento
01:54

Polémica com Vera é notícia no TVI Jornal: Tudo sobre o assunto mais comentado do momento

Hoje às 13:45
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
08:15

Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

Hoje às 08:44
Ver Mais

Notícias

Secret Story: Cristina Ferreira reage ao momento que deixou o País em choque

Secret Story: Cristina Ferreira reage ao momento que deixou o País em choque

Há 27 min
«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Há 1h e 44min
Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo

Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo

Há 3h e 9min
O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho»

O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho»

Há 3h e 44min
As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

Hoje às 10:06
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Há 1h e 44min
Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Ontem às 21:31
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ontem às 18:58
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

18 out, 18:17
Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

18 out, 18:05
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Inacreditável! Agressão de Vera esconde coincidência impressionante... que envolve pontapé de Marco!

Inacreditável! Agressão de Vera esconde coincidência impressionante... que envolve pontapé de Marco!

Há 34 min
"Secret Story". Francisco Vale sobre concorrente: "Definição de uma boa mãe"

"Secret Story". Francisco Vale sobre concorrente: "Definição de uma boa mãe"

Há 2h e 32min
Pedro Crispim fala sobre emotivo reencontro: "No final, demos a mão"

Pedro Crispim fala sobre emotivo reencontro: "No final, demos a mão"

Hoje às 12:57
Ana Barbosa: "Apareceu-lhe um alto da dimensão de uma bola de golfe na pele"

Ana Barbosa: "Apareceu-lhe um alto da dimensão de uma bola de golfe na pele"

Hoje às 08:10
Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Ontem às 20:27
Ver Mais Outros Sites