«Eu não ando aqui às vossas ordens»: O saco de amendoins que instalou o caos entre Leandro e a casa

No Secret Story 9, está o caos instalado na casa mais vigiada do País. E o motivo? Amendoins e o rácio da comida. O conflito dispara entre Leandro e Ana Cristina, Raquel, Rui e Bruno Simão.
Fique a par de tudo o que aconteceu:
Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.
Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»