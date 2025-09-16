«Eu não estou preocupada com o que o Pedro Jorge anda a fazer»: Marisa é implacável com o marido

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Já de madrugada, Marisa Susana comenta que Pedro reagiu muito bem à nomeação direta. Acrescenta que o mais difícil no programa deve ser sair na primeira semana e na penúltima. Segundos depois, Marisa repete o mesmo comentário e Pedro pergunta se só chegou agora. Marisa contesta, dizendo que se Pedro tivesse a sua vida não respondia da forma como o fez. O concorrente abandona o quarto e Marisa continua a condenar o seu comportamento. No confessionário, Pedro revela que reparou na conversa da Marisa com Fábio e Bruno Miguel, garantindo que os tem debaixo de olho.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

VEJA TAMBÉM: Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho» - Secret Story - TVI