«Eu não me adequo a esses parâmetros» Joana aponta clima tenso na casa

No Secret Story 9, durante o ‘Concilio dos Nomeados’, Joana abriu o coração e explicou que não se tem conseguido identificar com o ambiente da casa. A concorrente referiu que as constantes discussões e o uso de adjetivos negativos têm tornado a convivência difícil e pouco agradável. Entre reflexões e justificações, Joana mostrou-se honesta sobre os motivos que a afastam da dinâmica do grupo. Veja o momento completo.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

