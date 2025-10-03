«Eu não me adequo a esses parâmetros» Joana aponta clima tenso na casa

No Secret Story 9, durante o ‘Concilio dos Nomeados’, Joana abriu o coração e explicou que não se tem conseguido identificar com o ambiente da casa. A concorrente referiu que as constantes discussões e o uso de adjetivos negativos têm tornado a convivência difícil e pouco agradável. Entre reflexões e justificações, Joana mostrou-se honesta sobre os motivos que a afastam da dinâmica do grupo. Veja o momento completo.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
