«Eu não tenho intenção nenhuma com ela»: Fábio admite a Vera que não quer nada com Liliana

No Secret Story 9, vemos imagens de Liliana a conversar com Fábio e a dizer que deve estar a ser "muito mal vista" cá fora e que não irá ter "coragem para aparecer em casa dos pais do namorado", mas o colega tenta reconfortá-la. Depois, vemos Vera a conversar com Fábio e a avisá-lo para este "saltar fora" antes que se "queime mais". Entretanto, a Voz dá uma missão secreta a Vera, e esta missão consiste numa proximidade entre si e Fábio. Depois, vemos Liliana e Dylan desconfiados da relação entre Vera e Fábio.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

