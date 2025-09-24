«Eu não tenho intenção nenhuma com ela»: Fábio admite a Vera que não quer nada com Liliana

Ao Minuto

«Ela fugiu daqui...»: Balão 'invade' a casa e os concorrentes conspiram sobre novo segredo - Big Brother
02:53

«Ela fugiu daqui...»: Balão 'invade' a casa e os concorrentes conspiram sobre novo segredo

12:45
«Foi uma criança criminosa?»: Segredo de Sandro na mira dos colegas - Big Brother
01:13

«Foi uma criança criminosa?»: Segredo de Sandro na mira dos colegas

12:21
«Acho que são ex-namorados»: Concorrentes insistem que Liliana e Fábio têm segredo em comum - Big Brother
02:19

«Acho que são ex-namorados»: Concorrentes insistem que Liliana e Fábio têm segredo em comum

12:09
«Acho que o Sandro já esteve perto da morte»: Concorrentes criam teoria surpreendente - Big Brother
01:49

«Acho que o Sandro já esteve perto da morte»: Concorrentes criam teoria surpreendente

12:06
Raquel gosta de mulheres? Há quem acredite que esse seja o seu segredo - Big Brother
02:03

Raquel gosta de mulheres? Há quem acredite que esse seja o seu segredo

12:03
Há duas irmãs na casa? Dylan cria teoria sobre Bruna e outra concorrente - Big Brother
01:19

Há duas irmãs na casa? Dylan cria teoria sobre Bruna e outra concorrente

11:28
Dylan recebe privilégio de luxo: e pode ficar mais próximo de um segredo - Big Brother
01:22

Dylan recebe privilégio de luxo: e pode ficar mais próximo de um segredo

11:24
Enigma misterioso deixa a casa em alvoroço: «Não estou mesmo a perceber nada» - Big Brother
02:43

Enigma misterioso deixa a casa em alvoroço: «Não estou mesmo a perceber nada»

11:11
Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro Jorge?: «Não és minha...» - Big Brother
01:30

Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro Jorge?: «Não és minha...»

10:41
Casa em alvoroço! Liliana e Vera escondem alimentos e colegas reagem: «Isto é de criancinhas» - Big Brother
03:04

Casa em alvoroço! Liliana e Vera escondem alimentos e colegas reagem: «Isto é de criancinhas»

02:28
«Eu acho que ela não aguenta e desiste»: Liliana e Vera planeiam estratégia para enervar Marisa Susana - Big Brother
06:43

«Eu acho que ela não aguenta e desiste»: Liliana e Vera planeiam estratégia para enervar Marisa Susana

01:32
Exclusivo: Nos bastidores do Secret Story, Cristina Ferreira revela qual é o segredo para brilhar numa Gala - Big Brother
01:55

Exclusivo: Nos bastidores do Secret Story, Cristina Ferreira revela qual é o segredo para brilhar numa Gala

01:27
Pedro Jorge acaba em lágrimas depois de falar com a mulher. Será por ciúmes? - Big Brother
05:07

Pedro Jorge acaba em lágrimas depois de falar com a mulher. Será por ciúmes?

01:25
Pedro Jorge dá 'raspanete' a Marisa: «Não deves chamar a nossa filha para aqui» - Big Brother
05:07

Pedro Jorge dá 'raspanete' a Marisa: «Não deves chamar a nossa filha para aqui»

01:17
O drama de Dylan ao expor a ex-namorada: Traição, roubo e uma gravidez perdida - Big Brother
03:25

O drama de Dylan ao expor a ex-namorada: Traição, roubo e uma gravidez perdida

01:05
«Eu não tenho intenção nenhuma com ela»: Fábio admite a Vera que não quer nada com Liliana - Big Brother
04:05

«Eu não tenho intenção nenhuma com ela»: Fábio admite a Vera que não quer nada com Liliana

01:01
«Eu não vou ter coragem de aparecer em casa dos pais do meu namorado»: Liliana desabafa com Fábio - Big Brother
04:05

«Eu não vou ter coragem de aparecer em casa dos pais do meu namorado»: Liliana desabafa com Fábio

00:31
«A postura dele pode intimidar...»: Pedro Jorge está com 'medo' de concorrente? - Big Brother
03:03

«A postura dele pode intimidar...»: Pedro Jorge está com 'medo' de concorrente?

00:17
«Tens de ter cuidado de quem estás a falar»: Sandro defende Cristiano Ronaldo com unhas e dentes - Big Brother
04:46

«Tens de ter cuidado de quem estás a falar»: Sandro defende Cristiano Ronaldo com unhas e dentes

00:00
Como nunca o viu! Pedro Jorge exalta-se e explode com a casa: «Vou-me passar dos carretos» - Big Brother
01:47

Como nunca o viu! Pedro Jorge exalta-se e explode com a casa: «Vou-me passar dos carretos»

23:27
Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...» - Big Brother
04:04

Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»

22:50
Sandro faz de Cristiano Ronaldo um traço de personalidade? Leandro faz acusações: «É demais» - Big Brother
11:33

Sandro faz de Cristiano Ronaldo um traço de personalidade? Leandro faz acusações: «É demais»

22:40
«Não temos de nos enrolar, depois peço desculpa ao teu namorado»: Fábio faz proposta a Liliana - Big Brother
04:22

«Não temos de nos enrolar, depois peço desculpa ao teu namorado»: Fábio faz proposta a Liliana

22:32
Agarrados um ao outro, Dylan dá beijos a Vera - Big Brother
02:16

Agarrados um ao outro, Dylan dá beijos a Vera

22:31
Fábio descobre que Liliana lhe escondeu um pertence! Veja a reação - Big Brother
04:53

Fábio descobre que Liliana lhe escondeu um pertence! Veja a reação

«Eu não tenho intenção nenhuma com ela»: Fábio admite a Vera que não quer nada com Liliana - Big Brother

No Secret Story 9, vemos imagens de Liliana a conversar com Fábio e a dizer que deve estar a ser "muito mal vista" cá fora e que não irá ter "coragem para aparecer em casa dos pais do namorado", mas o colega tenta reconfortá-la. Depois, vemos Vera a conversar com Fábio e a avisá-lo para este "saltar fora" antes que se "queime mais". Entretanto, a Voz dá uma missão secreta a Vera, e esta missão consiste numa proximidade entre si e Fábio. Depois, vemos Liliana e Dylan desconfiados da relação entre Vera e Fábio. 

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

