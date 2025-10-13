«Eu não vou esconder mais»: Vera admite sem filtros sentimentos por Inês?

No Última Hora do Secret Story 9, Horas antes da gala, Vera partilha com Liliana que, depois de ter dançado com Dylan e o ter beijado, Inês falou consigo e disse para não deixar o concorrente confuso. Liliana conclui que Inês não está a conseguir esconder os sentimentos pela Vera, e a concorrente afirma que, assim sendo, vai expor o que sente pela amiga. Ainda assim, admite que fica de pé atrás porque a concorrente tem namorado. Liliana, dando o seu próprio exemplo, aconselha Vera a viver a experiência e a terminar o que tem com Dylan, já que o concorrente não é “a sua cena”. Mais tarde, Vera deita-se ao pé da Inês e começa a provocá-la.

