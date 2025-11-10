«Eu nem queria que ele falasse com ela sequer»: Liliana fica 'em chamas' ao pensar em Ana e Fábio a sós no quarto

No Última Hora do Secret Story 9, Durante o intervalo, Liliana isola-se no quarto e desabafa com Marsa Susana. Mostra-se extremamente irritada por saber que Fábio e Ana vão ter um momento a sós e assume que não gosta que os dois conversem, quanto mais que estejam sozinhos no quarto secreto. Confessa que está a ferver por dentro e que nem sequer vai conseguir dormir. Já na sala, Pedro, Marisa e Leandro provocam Liliana, e Ana que se junta, atira que vai dançar com Fábio. Pouco depois, Fábio vai ao encontro da Liliana, aconselhando-a a estar confiante.
