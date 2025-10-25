«Eu quero uma relação sem discussões»: Fábio impõe limites a Liliana

No Secret Story 9, Liliana e Fábio tiveram uma conversa séria na cama, depois de a concorrente admitir que a relação entre ambos não estava “a 100%”. Visivelmente em baixo, Fábio desabafou sobre o momento delicado que atravessam e confessou que apenas deseja uma relação tranquila, sem discussões.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

