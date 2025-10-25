Já chegámos ao whatsapp!
«Eu quero uma relação sem discussões»: Fábio impõe limites a Liliana

No Secret Story 9, Liliana e Fábio tiveram uma conversa séria na cama, depois de a concorrente admitir que a relação entre ambos não estava “a 100%”. Visivelmente em baixo, Fábio desabafou sobre o momento delicado que atravessam e confessou que apenas deseja uma relação tranquila, sem discussões.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 3h e 58min
Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

24 out, 17:09
