«Eu sempre tive este sonho…»: Catarina Miranda e Afonso Leitão contam detalhes da primeira aventura em casal

No programa “Em Família” deste sábado, 25 de outubro, Catarina Miranda e Afonso Leitão voltaram a marcar presença no ecrã. Catarina e Afonso partilharam detalhes da sua mais recente aventura: uma viagem romântica a Itália, repleta de memórias e cumplicidade. O casal falou ainda sobre como tem sido viver a relação fora da “casa mais vigiada do país”, depois da participação no reality show que os uniu e ainda no novo projeto que acabam de lançar.

Recorde-se que Afonso Leitão pediu Catarina Miranda em namoro em direto, durante a estreia do programa “Momento Certo”, num dos momentos mais comentados da televisão portuguesa.