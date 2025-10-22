«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso

No Secret Story, a manhã começa quente entre Leandro e Raquel, Ana Cristina e Bruna. Tudo começou por causa das malas no quarto azul, mas a discussão vai tomando outras proporções. Acusações de "cínico" são atiradas ao ar. Depois, Leandro e Raquel entram num frente a frente intenso.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.