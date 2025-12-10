«Eu tinha tudo planeado. Eu ia dizer que a (...) era a mãe dos meus filhos»: Pedro "passa-se" com Marisa

No Secret Story 9, após o segredo de Pedro ter sido revelado e a casa ter ficado em choque, os concorrentes só falam sobre este assunto. Pedro dirige-se fulo a Marisa porque esta deitou tudo a perder. Isto porque Marisa deu um beijo na boca ao marido, após a revelação do segredo. Marisa sofreu algumas sanções: perdeu o dinheiro todo que tinha e não pode dormir na mesma cama de Pedro. Veja tudo!

