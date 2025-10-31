«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada»

No Secret Story 9, o casal volta a ficar a sós e a conversa prossegue. Pedro recorda que faz de tudo para ver a mulher sorrir e garante que vai mudar de postura. Transtornada, a concorrente confessa que sentiu que o marido estava a ter prazer e gozo ao ir almoçar com Liliana. Garante que se decidir sair do programa vai mesmo fazê-lo, assumindo que já se sentiu “enxovalhada e humilhada”. No alpendre, Liliana comenta com Marisa Susana que Marisa está a chorar. A wedding planner reflete sobre o assunto e em confessionário, revela à Voz que juntou algumas peças e há algo que lhe está a escapar. Veja tudo.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
