«Excesso de confiança»: Cristina Ferreira confronta Fábio sobre motivos que o levaram a revelar o seu segredo

No Especial do Secret Story 9, todos foram confrontados com as imagens de Fábio a contar a Liliana que o seu segredo envolve Vera. As reações foram de choque e o concorrente foi por isso sancionado. Cristina Ferreira confrontou o concorrente, para perceber o que o levou a partilhar este detalhe tão importante do seu segredo e quase o por em causa. Fábio explica que foi «excesso de confiança».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

